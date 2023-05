Μαχητικό της Κίνας πέταξε ξυστά από αμερικανικό αεροσκάφος - ΒΙΝΤΕΟ

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού (USINDOPACOM) αναφέρει ότι, την προηγούμενη εβδομάδα, ένα κινεζικό μαχητικό J-16 έκανε επικίνδυνο ελιγμό κοντά σε αναγνωριστικό αεροσκάφος RC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

The US has released footage of a Chinese fighter jet performing an unnecessary maneuver.

