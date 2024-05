Μεξικό: Αναγνωρίστηκαν τα πτώματα των τριών σέρφερ που βρέθηκαν δολοφονημένοι

Η Εισαγγελία της Μπάχα στην Καλιφόρνια έδωσε στη δημοσιότητα πιο φρικιαστικές λεπτομέρειες για τις δολοφονίες των Αυστραλών αδελφών Τζέικ, 30 ετών, και Κάλουμ Ρόμπινσον, 33 ετών, και του Αμερικανού Τζακ Κάρτερ Ρόαντ, 30 ετών, που εθεάθησαν για τελευταία φορά ζωντανοί στις 27 Απριλίου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην πόλη Ενσενάδα.

Τα πτώματα των τριών σέρφερ που βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα αναγνωρίστηκαν την Κυριακή (5/5) από τις οικογένειές τους, δήλωσαν την Κυριακή οι εισαγγελείς της πολιτείας Μπάχα.

Η γενική εισαγγελέας Maria Elena Andrade Ramirez είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι φερόμενοι δολοφόνοι αποφάσισαν να στοχοποιήσουν τους σέρφερ όταν παρατήρησαν το φορτηγό και τις σκηνές τους. «Πλησίασαν, με σκοπό να τους κλέψουν το όχημά τους και να πάρουν τα λάστιχα και άλλα εξαρτήματα για να τα βάλουν στο παλιότερο μοντέλο που οδηγούσαν», είπε η Andrade Ramirez.

«Όταν πλησίασαν και τους έπιασαν, σίγουρα αντιστάθηκαν», πρόσθεσε. «Και αυτοί οι άνθρωποι, οι δράστες, έβγαλαν ένα όπλο και πρώτα σκότωσαν αυτόν που αντιστάθηκε στην κλοπή του οχήματος, και μετά ήρθαν οι άλλοι και συμμετείχαν στον αγώνα για να υπερασπιστούν την περιουσία τους και τον φίλο τους που είχε δεχτεί επίθεση, και τους σκότωσαν κι αυτούς».

Three charged after bodies found in search for tourists who disappeared in Mexico https://t.co/byj0DtBIxupic.twitter.com/K12FyFfEUw