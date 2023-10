Μεσανατολικό: Τελεσίγραφο της Χαμάς- «Θα εκτελούμε τους Ισραηλινούς πολίτες σε κοινή θέα στα social για κάθε βομβαρδισμό στη Γάζα»

«Λυπούμαστε για αυτήν την απόφαση, αλλά θεωρούμε τον Σιωνιστή εχθρό και την ηγεσία τους υπεύθύνη για αυτό», είπε.

Ο εκπρόσωπός της Χαμάς, Αμπού Ομπάιντα, δήλωσε ότι ενεργούν σύμφωνα με τις ισλαμικές οδηγίες, κρατώντας τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους ασφαλείς και υγιείς, όπως μεταδίδει το Reuters. Παράλληλα, επέρριψε την ευθύνη για τις πιθανές εκτελέσεις στο Ισραήλ, «επειδή εντείνει τους βομβαρδισμούς και σκοτώνει αμάχους μέσα στα σπίτια τους με αεροπορικά πλήγματα, χωρίς καμία προειδοποίηση».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, θέλοντας να δείξει ότι η απάντηση του Τελ Αβίβ έναντι της Χαμάς θα είναι σκληρή.

