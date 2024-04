Μέση Ανατολή: Αποφασισμένος ο Νετανιάχου «για αντίποινα» κατά του Ιράν

H πέμπτη συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ από το Σάββατο που έγινε η επίθεση του Ιράν, οδήγησε σε κλιμάκωση της ρητορικής για ευρύτερη ανάφλεξη. Η απάντηση του Ισραήλ θεωρείται δεδομένη, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο οποίος κατά την επίσκεψή του σε κέντρο νεοσύλλεκτων κατηγόρησε το Ιράν «ότι στέκεται πίσω από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ» διαμηνύοντας ότι θα δοθεί «η κατάλληλη απάντηση για την υπεράσπιση της χώρας».

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποφασίσει με ποιον τρόπο θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν την περασμένη Κυριακή, αλλά ακόμη δεν έχουν λάβει απόφαση για τον χρόνο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο χρόνος της επίθεσης δεν έχει οριστικοποιηθεί, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι προετοιμασίες για το χτύπημα, που είναι αρκετά σύνθετες. Είναι πιθανό η απόφαση αυτή να αλλάξει, όπως σημειώνει η εφημερίδα.

Η απάντηση του Ισραήλ στην πρωτοφανή, μαζική επίθεση από το Ιράν θεωρείται δεδομένη, αλλά ο χρόνος και κυρίως ο τρόπος, παραμένουν αποφάσεις στα χέρια της ισραηλινής ηγεσίας, πολιτικής και στρατιωτικής.

Το CNN ανέφερε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ αναμένουν ότι η ισραηλινή απάντηση θα είναι περιορισμένου εύρους. Το Ισραήλ, πάντα σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές, εξετάζει ένα «στενό και περιορισμένο» χτύπημα μέσα στο Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξοντώθηκε σε επίθεση drone ο διοικητής της φιλο -ιρανικής Χεζμπολάχ, Ismail Yousef Baz, επιβεβαιώνοντας τη δεύτερη επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου, μέσα σε λίγες ώρες. Ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωνε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την επιθετικότητα στη Μέση Ανατολή ενώ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα υποστεί συνέπειες γιατί «εκτός από τη γνωστή πυρηνική απειλή χτίζει και συμβατική απειλή, δημιουργώντας δαχτυλίδι πυρός γύρω από το Ισραήλ».

Στον απόηχο της επίθεσης των πέντε ωρών κατά την οποία εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εκτόξευσε περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι, δύο drones με εκρηκτικά από τον Λίβανο έπληξαν περιοχές κοντά στην Kiryat Shmona και σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατότο περιστατικό διερευνάται, ενώ έχει απολογισμό τρεις τραυματίες.

WATCH:

What appears to be a Hezbollah drone hovering above the Galilee Panhandle, with preliminary reports suggesting it detonated in the Beit Hillel vicinity. The IDF has yet to respond to the incident. pic.twitter.com/TIvPplnJ1b