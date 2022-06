Μπόρις Τζόνσον: Υπόσχεται ότι «δεν θα εγκαταλείψει το Χονγκ Κονγκ», 25 χρόνια μετά την επιστροφή του στην Κίνα

«Δεν θα εγκαταλείψουμε το Χονγκ Κονγκ» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Twitter. «Πριν από 25 χρόνια δώσαμε μια υπόσχεση στην περιοχή και στον λαό της και έχουμε σκοπό να την τηρήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρήσει η Κίνα τις δεσμεύσεις της ώστε το Χονγκ Κονγκ να διοικείται και πάλι από τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ, για τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ», πρόσθεσε.

Ο Τζόνσον εκτίμησε ότι από κάποια στιγμή και μετά «το Πεκίνο σταμάτησε να τηρεί τις υποχρεώσεις του, μια κατάσταση που απειλεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των κατοίκων του Χονγκ Κονγκ αλλά και την πρόοδο και την ευημερία της περιοχής».

25 years ago we made a promise to the people of Hong Kong.

We intend to keep it. pic.twitter.com/nIN96ZydgV