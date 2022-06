ΝΑΤΟ: «Ναι» από την Τουρκία για ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας

Όπως έγινε γνωστό, Τουρκία, Σουηδία και Φινλανδία προετοίμασαν ένα κοινό μνημόνιο για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Τουρκίας σχετικά με την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, ο Νιινίστο ανέφερε ότι η σημαντική εξέλιξη ήρθε αφότου οι τρεις χώρες υπέγραψαν κοινό μνημόνιο «για να επεκτείνουν την πλήρη υποστήριξή τους ενάντια στις απειλές η μία για την ασφάλεια της άλλης».

«Ένα βήμα μπροστά», έγραψε ο Νιινίστο επισημοποιώντας την είδηση και διευκρινίζοντς ότι τα «συγκεκριμένα βήματα για την ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ θα συμφωνηθούν από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μέσα στις επόμενες δύο μέρες».

Οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Σουηδίας Αν Λίντε και Φινλανδίας Πέκα Χααβίστο υπέγραψαν μνημόνιο σχετικά με τις υποψηφιότητες των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ μετά τις συνομιλίες στην ισπανική πρωτεύουσα.

«Η Ελλάδα, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζει τις υποψηφιότητες της Σουηδίας και της Φινλανδίας, καθώς θεωρεί ότι η ένταξή τους θα ενισχύσει τη Συμμαχία. "Όταν υπάρχει σύρραξη στην καρδιά της Ευρώπης, το τελευταίο που χρειάζεται η περιοχή είναι η ένταση σε άλλα σημεία της. Η Ελλάδα είναι υπέρ της ενίσχυσης της Συμμαχίας, και διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και ως μέλος της ΕΕ με σειρά πρωτοβουλιών που ενισχύουν την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφεραν νωρίτερα κυβερνητικές πηγές.

Η ανακοίνωση Στόλτενμπεργκ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ επιβεβαίωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με την Τουρκία ώστε να ενταχθούν η Σουηδία και η Φινλανδία στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν σε θέση να βρίσκουν «κοινό έδαφος» και να επιλύουν τις διαφορές τους, τόνισε ο Στόλτενμπεργκ. Μετά τη συμφωνία αυτή, το ΝΑΤΟ «θα προσκαλέσει» τη Σουηδία και τη Φινλανδία να ενταχθούν, τόνισε.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ η Φινλανδία και η Σουηδία», είπε ο Στόλτενμπεργκ στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, η Άγκυρα, το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη υπέγραψαν ένα μνημόνιο που καλύπτει τις ανησυχίες που εξέφραζε η Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών όπλων και του αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Η τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία και να άρουν τυχόν περιορισμούς. Θα συγκροτήσουν επίσης έναν μηχανισμό διαμοιρασμού πληροφοριών για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία.

Η Τουρκία εξασφάλισε «την πλήρη συνεργασία» της Φινλανδίας και της Σουηδίας κατά του PKK και των συμμάχων του, καθώς και τη δέσμευση ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την έκδοση εκείνων που κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες.

