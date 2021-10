Νέα φρίκη στο Αφγανιστάν: Oι Ταλιμπάν αποκεφάλισαν παίκτρια της εθνικής ομάδας βόλεϊ

Ο θάνατος της νεαρής έγινε πρόσφατα γνωστός καθώς οι Ταλιμπάν είχαν απειλήσει την οικογένεια και όσους άλλους γνώριζαν ώστε να μην βγει το θέμα στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, από τη στιγμή που διέρρευσαν οι σοκαριστικές εικόνες της κοπέλας στο ίντερνετ, ο προπονητής αποφάσισε ότι έπρεπε να μιλήσει.

Taliban 'BEHEAD women's youth volleyball player and post photos of her head' https://t.co/sEREs2bSnR

«Όλες οι παίκτριες της ομάδας βόλεϊ βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, είναι απεγνωσμένες και φοβούνται», είπε, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο που έχει επιβληθεί στη χώρα, οι γυναίκες απαγορεύεται να αθλούνται, να μορφώνονται ή να εργάζονται.

Τα δημοσιεύματα ότι αποκεφαλίστηκε έχουν προκαλέσει τρόμο μεταξύ άλλων αθλητών που έχουν σπεύσει να κρυφτούν, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

The #Taliban has allegedly beheaded Mahjubin Hakimi, a member of the Afghan women's national volleyball team, despite making a statement that public execution has been banned.#AfghanWomen | #Volleyballhttps://t.co/c5h8WgPXxu