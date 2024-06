Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία - Πήγε στην αστυνομία με το πτώμα της συζύγου του στο πορτ μπαγκάζ

Ο γυναικοκτόνος, ο οποίος ονομάζεται Αντρέα Παλτρινιέρι, είχε στραγγαλίσει την ατυχή γυναικα με ηλεκτρικό καλώδιο και είχε καλύψει το πρόσωπό της με πλαστική σάκουλα.

#Modena Ennesimo #femminicidio Uccisa dal marito, dopo aver chiesto l’affido esclusivo dei figli. L’uomo si è presentato dai #carabinieri con il corpo della moglie in auto. La cronaca di @ElenaBaiocco pic.twitter.com/8IxBrei8gS

Το θύμα ήταν σαράντα ετών, λεγόταν Άννα Σβιριντένκο και ήταν ιταλορωσικής καταγωγής. Εργαζόταν στη Μόντενα ως ακτινολόγος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών, ο Παλτρινιέρι δεν δεχόταν ότι τα δύο ανήλικα παιδιά θα μπορούσαν να ανατεθούν στην αποκλειστική επιμέλεια της γυναίκας.

??#NEWS - #Modena , va in caserma dai @_Carabinieri_ con il cadavere della #moglie#uccisa in auto#AndreaPaltrinieri, 48enne, arrestato#AnnaSviridenko, 41enne, medico in #Austria, aveva ottenuto l'affidamento dei figli di 2 e 3 anni

Lui non voleva arrendersi#femminicidiopic.twitter.com/6tZVFNHFAk