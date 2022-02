Nέο σοκ από το Newsweek: «Οι Ρώσοι θα πάρουν το Κίεβο μέσα στις επόμενες 96 ώρες!» - Το σχέδιο Πούτιν

Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι το σχέδιο Πούτιν εστιάζει σε μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» για την «αποστρατιωτικοποίηση» της γειτονικής χώρας, με σκοπό να περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις και κατόπιν να τις εξαναγκάσει να παραδοθούν ή να τις εξουδετερώσει.

«Αφού τελειώσουν οι εναέριες επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί, και αρχίσει πραγματικά ο χερσαίος πόλεμος, νομίζω ότι το Κίεβο θα πέσει μέσα σε λίγες ημέρες», δήλωσε πρώην ανώτερος αξιωματικός των πληροφοριών των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πηγή κοντά στην κυβέρνηση του Ουκρανού προέδρου -η οποία επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί- εκτίμησε ότι το Κίεβο είναι πιθανό να περικυκλωθεί εντός των επόμενων 96 ωρών, ωστόσο εκτιμά ότι η κυβέρνηση του Ζελένσκι δεν θα καταρρεύσει.

Αυτό είναι το σχέδιο του Πούτιν - Τι επιδιώκει

Τα στρατιωτικά πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία είχαν ως στόχο να προετοιμάσουν το έδαφος για την εμπλοκή των χερσαίων δυνάμεων, ώστε να περικυκλωθεί ο ουκρανικός στρατός που έχει συγκεντρωθεί στα ανατολικά της χώρας, δηλώνουν εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πρόκειται για μια επίθεση που στοχεύει όλο το ουκρανικό έδαφος», σχολίασε μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Αφού συγκέντρωσε 150.000-200.000 στρατιώτες γύρω από την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης, κατά κύριο λόγο με αεροπορικά πλήγματα. Η Μόσχα, που διαθέτει συντριπτική δύναμη πυρός σε σύγκριση με την Ουκρανία, υποστηρίζει ότι έχει ήδη καταστρέψει 74 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και 11 αεροδρόμια, καθώς και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

Αεροπορικές επιθέσεις έγιναν στο Κίεβο, την πόλη Κραματόρσκ όπου εδρεύει το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού, το Χάρκοβο, τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, την Οδησσό στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μαριούπολη, την κοντινότερη πόλη στη γραμμή οριοθέτησης με τις αυτονομιστικές περιοχές του Ντονμπάς.

