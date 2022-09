New York Post: Τι κοινό έχει ο Βασιλιάς Κάρολος με τον «κόμη Δράκουλα»

Άλλωστε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Κάρολος τρέφει μεγαλη αγάπη για την Τρανσυλβανία, την οποία επισκέφθηκε για πρώτη φορά το 1998. Πρόκειται για ένα μέρος στο οποίο βασίλεψε ο Βλαντ και έγινε γνωστός τόσο για τις νίκες έναντι των Οθωμανών στα Βαλκάνια, όσο και γιατί άφηνε τους αντιπάλους του να υποφέρουν για μέρες μέχρι να πεθάνουν.

Μάλιστα, ο Κάρολος έχει αγοράσει ένα εξοχικό σπίτι του 18ου αιώνα στο χωριό Βίσκρι.

Επίσης, το 2017 ο δήμαρχος της πόλης Alba Iulia απέμεινε στον Κάρολο τον τιμητικό τίτλο του Πρίγκιπα της Τρανσυλβανίας για την αγάπη και το έργο που έχει προσφέρει στην περιοχή.

