New York Times: Η Ρωσία βομβάρδισε τον Μάιο τέσσερα νοσοκομεία στην Ιντλίμπ μέσα σε 12 ώρες

Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας βομβάρδισαν μέσα σε 12 ώρες τον Μάιο τέσσερα νοσοκομεία σε περιοχές υπό τον έλεγχο ανταρτών στη Συρία, έγραψε χθες Κυριακή η εφημερίδα The New York Times.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με βάση την έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας, μια από τις υγειονομικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς ήταν το χειρουργικό νοσοκομείο Ναμπάντ αλ Χαγιάτ, στο νότιο τμήμα της επαρχίας Ιντλίμπ. Το ιατρικό κέντρο, το οποίο είχε υποστεί επιθέσεις τρεις φορές από το 2013, είχε μεταφερθεί σε υπόγειο χώρο, για να προφυλαχθεί. Οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς σε αυτό είχαν απομακρυνθεί εσπευσμένα τρεις ημέρες πριν βομβαρδιστεί, λόγω πληροφοριών που ανέφεραν ότι επρόκειτο να χτυπηθεί άμεσα.

Russia's military intervention in Syria helped save President Bashar al-Assad. Our new investigation proves that involved bombing hospitals — including 4 in just 12 hours. https://t.co/kpRZxQXR4g