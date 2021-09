Νίκη για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Με δικαστική απόφαση απομακρύνεται ο πατέρας της από τη διαχείριση της περιουσίας της

Η δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Μπρέντα Πένι, συμφώνησε ότι ήταν προς το συμφέρον της Μπρίτνεϊ να αναστείλει τον Τζέιμι Σπίαρς από τη νομική ρύθμιση που ελέγχει τη ζωή και τα χρήματα της διάσημης κόρης του τα τελευταία 13 χρόνια.

«Η τρέχουσα κατάσταση είναι αβάσιμη», είπε αφού άκουσε επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. "Αντανακλά ένα τοξικό περιβάλλον που απαιτεί την αναστολή του Τζέιμς Σπιαρς."

Η δικαστής ανακοίνωσε την απόφασή της την ώρα που έξω από το δικαστήριο υποστηρικτές του #FreeBritney διαδήλωναν υπέρ της αγαπημένης τους σταρ.

Here’s the scene outside Britney’s courtroom in LA ???? #FreeBritney pic.twitter.com/KqFTaOiHGa

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μάθιου Ρόζενγκαρττ ζήτησε από το δικαστήριο να διορίσει τον ορκωτό λογιστή Τζον Ζάμπελ ως προσωρινό συντηρητή στην περιουσία των 60 εκατομμυρίων δολαρίων της Μπρίτνεϊ, ενώ εργάζεται για τη διάλυση του συντηρητηρίου.

Britney Spears’ lawyer breaking the news to protesters outside at the #FreeBritney rally ???? pic.twitter.com/V5qyDwSW0D