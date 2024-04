Ντουμπάι: Εικόνες καταστροφής από την καταρρακτώδη βροχή

Συγκλονιστικά βίντεο έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δίκτύωσης που δείχνουν κατάσταση χάους στους δρόμους του Ντουμπάι λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες.

Εικόνες χάους και καταστροφής άφησε πίσω της η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το Ντουμπάι. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας αντιμετωπίζει σοβάρότατα προβλήματα, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στους πολίτες.

Μερικοί εξ αυτών έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Δείτε σχετικά βίντεο:

A Porsche in Dubai yesterday after the heavy rain?? pic.twitter.com/nPySiH0C6A — Tansu Yegen (@TansuYegen) April 17, 2024

But why Tinubu go do this to Dubai ?????? pic.twitter.com/UcM39kGU5F — A. Ayofe (@abdullahayofel) April 17, 2024

Major floods due to extreme rainfall in Dubai, UAE ???? (16.04.2024) TELEGRAM JOIN ?? https://t.co/9cTkji5aZqpic.twitter.com/Yeh3cqxctw — Disaster News (@Top_Disaster) April 16, 2024