NΥT: Στον ποταμό Σέβερσκι Ντιονέτς οι Ρώσοι υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε ολόκληρο τον πόλεμο

Κατά την προσπάθειά του να διασχίσει τον ποταμό Σέβερσκι Ντονέτς στην περιοχή του Λουγκάνσκ ο ρωσικός στρατός έχασε περισσότερους από 400 στρατιώτες, γράφουν οι The New York Times επικαλούμενοι στοιχεία του Institute for the Study of War (ISW).