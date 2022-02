Nύχτα κόλασης στο Κίεβο: Tανκς στους δρόμους, βομβαρδισμοί και εκρήξεις - Με όπλα και μολότοφ στα χέρια οι Ουκρανοί - LIVE εικόνα

Ο ουκρανικός στρατός έχει πάρει αμυντικές θέσεις σε γέφυρες γύρω από το Κίεβο, ενώ τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού κινούνται στους δρόμους του Κιέβου.

Δημοσιογράφοι του Associated Press ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου, περίπου 800 μέτρα από το προεδρικό μέγαρο, αλλά και πυροβολισμοί κοντά σε κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο κέντρο του Κιέβου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Guardian, υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον μία μεγάλη έκρηξη στη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο.

Νωρίτερα, κάτοικοι εκεί κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε έναν κοντινό σταθμό του μετρό όπου θα μπορούσαν να καλυφθούν από τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, υπάρχουν σφοδρές μάχες στην Τσερνίχιβ, η οποία βρίσκεται μεταξύ της Λευκορωσίας και του Κιέβου, και στη Μελιτόπολη στα νοτιοανατολικά.

Παράλληλα, ρωσικές δυνάμεις έχουν παραβιάσει την άμυνα της Χερσώνας, μιας μεγάλης πόλης στο νότο της Ουκρανίας, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Δείτε LIVE εικόνα από διάφορα σημεία:

Ο ουκρανικός στρατός προσπαθεί να αντισταθεί ενώ και οι πολίτες με κάθε τρόπο και μέσο βοηθούν στην αποτροπή εισβολής του «κόκκινου» στρατού στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, άλλοι κάτοκοι που βρίσκονται ακόμα στο «μέτωπο» και δεν εγκατέλειψαν φεύγοντας με τρένα, προσπαθούν να σωθούν τρέχοντας σε καταφύγια.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ΟΗΕ, πάνω από 50.000 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μέσα σε 48 ώρες.

Μήνυμα Ζελένσκι από το κέντρο του Κιέβου – «Είμαστε εδώ, υπερασπιζόμαστε την πατρίδα»

Την ίδια ώρα, ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο twitter δείχνει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έξω από το προεδρικό μέγαρο να απευθύνεται στον λαό του και να λέει: «Είμαστε εδώ, είμαστε στο Κίεβο, υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία».

??Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs