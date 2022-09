Ο Κάρολος Γ' ανακηρύχθηκε επισήμως βασιλιάς - H ιστορική τελετή και το «God save the Κing»- Βίντεο

Η ανακοίνωση της ανακήρυξής του διαβάστηκε από το μπαλκόνι του ανακτόρου Σεντ Τζέιμς, ενώπιον της Φρουράς του Βασιλιά και εκατοντάδων πολιτών. Αμέσως μετά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ κανονιοβολισμοί έπεφταν σε όλη τη χώρα προς τιμή του Καρόλου.

Είχε προηγηθεί μια τελετή στο παλάτι Σεντ Τζέιμς, όπου συνεδρίαζε το Συμβούλιο Διαδοχής και πριν από την ανακήρυξη του Καρόλου ανακοινώθηκε επισήμως ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ.

