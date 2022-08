Ο Μπάιντεν υπέγραψε την επικύρωση από τις ΗΠΑ της εισδοχής της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο NATO - BINTEO

Οι δύο σκανδιναβικές χώρες θα είναι «ισχυροί, αξιόπιστοι σύμμαχοι με μεγάλες δυνατότητες» στη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής στον Λευκό Οίκο.

Η αμερικανική Γερουσία επικύρωσε την περασμένη Τετάρτη με μεγάλη πλειοψηφία (95 ψήφοι υπέρ, απαιτείτο πλειοψηφία δύο τρίτων, 67 ψήφοι) τα πρωτόκολλα εισδοχής της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην ατλαντική συμμαχία. Απαιτείται να εγκριθούν από όλα τα κράτη-μέλη ώστε οι δύο χώρες να ενταχθούν.

Ο Τζο Μπάιντεν εξαρχής χαρακτήριζε την αποκατάσταση των διατλαντικών σχέσεων, που χειρίστηκε άσχημα ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ, προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής του. Το NATO αποτελεί μέρος των «θεμελίων της ασφάλειας» των ΗΠΑ, θύμισε χθες.

Εξήρε ταυτόχρονα το ότι οι δύο χώρες έχουν «ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς» και ένοπλες δυνάμεις που θα ενισχύσουν τον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Tune in as I deliver remarks and sign the Instruments of Ratification for Finland and Sweden’s NATO Accession Protocols. https://t.co/BMDwpWN6NW