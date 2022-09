Ο ουκρανικός στρατός προωθείται στα βόρεια του Χαρκόβου - Ζελένσκι: Κρίσιμος ο χειμώνας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την προέλαση αυτή, θεωρώντας ότι είναι δυνητικά μια τομή στον πόλεμο, διαβεβαιώνοντας ότι ο χειμώνας μπορεί να φέρει περισσότερα εδαφικά κέρδη εάν το Κίεβο λάβει περισσότερο ισχυρό εξοπλισμό.

«Στην περιοχή του Χαρκόβου, αρχίσαμε να προωθούμαστε όχι μόνο προς τα νότια και τα ανατολικά αλλά επίσης και προς τα βόρεια. Απομένουν 50 χιλιόμετρα μέχρι τα σύνορα (με τη Ρωσία)» διαβεβαίωσε ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι. Σύμφωνα με τον στρατηγό, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακατέλαβαν περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις αρχές του μήνα.

Από τη Μόσχα, το υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν θέσεις του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια του Χαρκόβου, με πλήγματα ακριβείας που επιφέρουν οι αερομεταφερόμενες μονάδες, οι πύραυλοι και το πυροβολικό.

Civilians from #harkov region trying to reach Russia. Border at Belgorod region.

So much about #UkrainianArmy "liberators". Those #NeoNazis allready have a list of people to kill. It started in Balakleya. But #RussianArmy and it's generals are main culprits for this debacle. pic.twitter.com/GqXkDn2KyB