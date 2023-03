Ο Σοϊγκού παρασημοφόρησε τους Ρώσους πιλότους μετά το επεισόδιο με το αμερικανικό drone στη Μαύρη Θάλασσα

Στην ανακοίνωσή του για την παρασημοφόρηση, το υπουργείο επανέλαβε τη ρωσική εκδοχή για τα γεγονότα -η οποία αμφισβητείται από την Ουάσινγκτον-, σύμφωνα με την οποία τα ρωσικά αεροπλάνα δεν ήρθαν σε φυσική επαφή με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

«Ως αποτέλεσμα των απότομων ελιγμών, γύρω στις 9:30 π.μ. (ώρα Μόσχας) το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα MQ-9 άρχισε να ίπταται ανεξέλεγκτα και να χάνει ύψος και προσέκρουσε στην υδάτινη επιφάνεια», ανέφερε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το μη επανδρωμένο αεροπλάνο πετούσε με τους αναμεταδότες του κλειστούς και παραβιάζοντας τους περιορισμούς στον εναέριο χώρο που έχει δημοσιοποιήσει η Ρωσία σε σχέση μ' αυτό που αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρησή της στην Ουκρανία.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως ρωσικά μαχητικά αεροπλάνα πλησίασαν το αμερικανικό MQ-9 Reaper στη διάρκεια αναγνωριστικής αποστολής του πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα στο διεθνή εναέριο χώρο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα μαχητικά παρενόχλησαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και το ράντισαν με καύσιμα στη διάρκεια μιας συμπλοκής που διήρκεσε 30-40 λεπτά, πριν ένα από αυτά προκαλέσει ζημιά στην προπέλα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους με αποτέλεσμα το τελευταίο να συντριβεί στη θάλασσα.

BREAKING: DoD releases footage of a Russian Su-27 colliding into a U.S. MQ-9 over the Black Sea Tuesday.

You can see the Russian aircraft dump fuel on the MQ-9, then bump into it. The video is lost; a few seconds later the feed returns and you can see the propeller is damaged. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5