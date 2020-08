Ο τυφώνας Ησαΐας σαρώνει ήδη την Βόρεια Καρολίνα - ΒΙΝΤΕΟ

Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας μετατράπηκε ξανά χθες βράδυ σε τυφώνα, αφού πέρασε - αφήνοντας συγκριτικά αλώβητες - από την Καραϊβική και τη Φλόριντα.

Τα συστήματα του είδους κατατάσσονται στην Κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον όταν οι άνεμοι που φέρουν ξεπερνούν τα 119 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Φλόριντα και στις δύο Καρολίνες για να καταστεί πιο εύκολη η εκταμίευση ομοσπονδιακών κεφαλαίων. «Όλος ο κόσμος πρέπει να επαγρυπνεί», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παροτρύνοντας «τους πάντες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών και των πολιτειακών αρχών».

Timelapse of first outer band of #Isaias through Raleigh pic.twitter.com/NmDqDvVTJ4

Εξάλλου, όπως και αρκετές άλλες πολιτείες στον Νότο και στη Δύση, η Νότια και η Βόρεια Καρολίνα είναι αντιμέτωπες εδώ και μερικές εβδομάδες με αναζωπύρωση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Ησαΐας, που ήταν τυφώνας Κατηγορίας 1 προτού υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα, στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου — μιας 56χρονης το αυτοκίνητο της οποίας παρασύρθηκε από τα νερά — στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος, ενώ προκάλεσε επίσης μάλλον περιορισμένες υλικές ζημιές στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες. Άφησε συγκριτικά αλώβητη τη Φλόριντα, όπου οι αρχές, αντιμέτωπες με εκρηκτική εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, φοβούνταν το χειρότερο.

OFF THE COAST OF FL - View of TS #Isaias center of circulation from NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during 08/02/20 evening flight. Credit: Nick Underwood, NOAA. Follow @NHC_Atlantic for latest forecast and advisories. #FlyNOAA#MsPiggyFliespic.twitter.com/ngvMyuYQ1q