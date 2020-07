Ο Τζέιμς Χέτφιλντ απέτισε φόρο τιμής στον Ένιο Μορικόνε - «Μέλος της οικογένειας των Metallica»

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica απέτισε φόρο τιμής στον θρυλικό συνθέτη μουσικής για τον κινηματογράφο, Ένιο Μορικόνε ο θάνατος του οποίου σε ηλικία 91 ετών ανακοινώθηκε στην αρχή της εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μορικόνε, ο οποίος «έντυσε» μουσικά περισσότερες από 500 ταινίες, μεταξύ άλλων τα «σπαγγέτι γουέστερν» του Σέρτζιο Λεόνε, πέθανε την περασμένη εβδομάδα μετά από επιπλοκές από πτώση.

Μία από τις πιο γνωστές συνθέσεις του «The Ecstasy Of Gold», από το soundtrack της ταινίας «The Good The Bad And The Ugly» (Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος) χρησιμοποιείται από τους Metallica ως εισαγωγική μουσική από το 1983 στις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Με ανάρτησή του στο Instagram ο Χέτφιλντ των Metallica τόνισε: «Την ημέρα που παίξαμε για πρώτη φορά το «The Ecstasy of Gold » ως τη νέα μας εισαγωγή το 1983 ήταν μαγικό! Έκτοτε έχει γίνει μέρος της κυκλοφορίας του αίματος, της βαθιάς αναπνοής, της γροθιάς, των προσευχών και του τελετουργικού πριν από το σόου.

«Έχω τραγουδήσει αυτή τη μελωδία χιλιάδες φορές για να ζεστάνω το λαιμό μου προτού βγω στη σκηνή. Σε ευχαριστούμε Ennio που μας ξεσηκώνεις, που είσαι μεγάλο μέρος της έμπνευσής μας, και ο σύνδεσμος μεταξύ μπάντας, συνεργείου και θαυμαστών. Θα σε θεωρώ για πάντα μέρος της οικογένειας Metallica» έγραψε ο τραγουδιστής, κιθαρίστας και στιχουργός του αμερικανικού heavy metal συγκροτήματος.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, οι Metallica αναφέρουν: «R.I.P. Ennio Morricone. Η καριέρα σου ήταν θρυλική, οι συνθέσεις σου ήταν διαχρονικές. Σ’ ευχαριστούμε που δημιουργείς τη διάθεση σε τόσες πολλές από τις συναυλίες μας από το 1983».