Ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε σε ζωντανή εκπομπή με τον Χάουαρντ Στερν

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είπε ότι ο τραυλισμός που είχε από την παιδική ηλικία ήταν το καλύτερο πράγμα που του συνέβη. Ο Μπάιντεν τελικά τον ξεπέρασε, όμως περιστασιακά ο τραυλισμός επιστρέφει όταν εκφωνεί δημόσιες ομιλίες.

Η συνέντευξη στον Στερν πραγματοποιήθηκε ενώ ο Τζο Μπάιντεν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο πολιτικών εκδηλώσεων. Ήταν γεμάτη από λεπτομέρειες της ζωής του, καθώς ο Δημοκρατικός επιχειρεί να γίνει πιο προσιτός στους ψηφοφόρους.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο πατέρας του Τζόζεφ Ρόμπινετ Μπάιντεν ο πρεσβύτερος, ήταν αυστηρός αλλά και συμπονετικός κι εξιστόρησε ένα περιστατικό κατά το οποίο τον έριξαν κάτω ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο, όταν πήγαινε στην τετάρτη δημοτικού.

«Ο μπαμπάς μου… είπε, Τζο σήκω. Απλά σήκω. Πρέπει να σηκωθείς», περιέγραψε.

RIGHT NOW: @HowardStern sits down with @POTUS Joe Biden. Tune in for their 1-on-1 interview only on @SiriusXM!

?? https://t.co/RJtTGb4oVQpic.twitter.com/6ACs3PPzSb