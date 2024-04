«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού» διαμηνύει το Ισραήλ για την επίθεση στο Ιράν - Τι λέει η Τεχεράνη

Το Ιράν δεν έχει σχέδια να προχωρήσει άμεσα σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, λίγες ώρες αφού πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του ιρανικού εδάφους.

"Η ξένη πηγή του συμβάντος δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεν έχουμε δεχθεί καμία εξωτερική επίθεση και η συζήτηση τείνει περισσότερο στη διείσδυση παρά στην επίθεση", επεσήμανε ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Την ίδια ώρα αμερικανικές πηγές χαρακτηρίζουν ως επίθεση που στέλνει μήνυμα στην Τεχεράνη την ισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν, ανήμερα μάλιστα των 85ων γενεθλίων του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Air defense can be seen over Isfahan, Iran, shortly after a U.S. official confirmed to ABC News Israeli missiles have hit a site in Iran.

