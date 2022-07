Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού - Στο Κίεβο επιτροπή του Κονγκρέσου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι η ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού έδειξε ότι η Μόσχα θα βρει τρόπους για να μην εφαρμοσθεί η συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών.

Επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου συναντήθηκε στο Κίεβο με τον πρόεδρο Ζελένσκι

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου συναντήθηκε χθες Σάββατο με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντάς τον πως θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τη διαρκή υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Μεταξύ των αμερικανών αξιωματούχων που βρέθηκαν στο Κίεβο ήταν ο Άνταμ Σμιθ, πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους τους σε όλον τον κόσμο, στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας παρέχοντας οικονομική, στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια» αναφέρει η δήλωση της αμερικανικής αντιπροσωπείας. «Θα εξακολουθήσουμε να αναζητούμε τρόπους για να υποστηρίξουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον ουκρανικό λαό όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά καθώς συνεχίζουν τη γενναία αντίστασή τους», προστίθεται.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky thanked U.S. President Joe Biden and the U.S. Congress for the "important bicameral and bipartisan support, for the leadership of the United States of America," during a meeting with U.S. lawmakers in Ukraine's capital.

