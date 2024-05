Οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στην Γάζα του επικεφαλής της Unrwa

«Οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να αρνούνται στα Ηνωμένα Εθνη την ανθρωπιστική πρόσβαση» στην Λωρίδα της Γάζας, κατήγγειλε στο Χ ο Φιλίπ Λαζαρινί. «Αυτήν την εβδομάδα, αρνήθηκαν, για δεύτερη φορά, την είσοδό μου στην Γάζα».

#Gaza: The Israeli Authorities continue to deny humanitarian access to the United Nations.

Just this week, they have denied - for the second time- my entry to Gaza where I planned to be with our @UNRWA teams including those on the front lines.

The past while recorded an…