Οι πρώτες δηλώσεις του Travis Scott μετά την τραγωδία με 8 νεκρούς στη συναυλία του

Το αστυνομικό τμήμα του Χιούστον έχει την πλήρη υποστήριξή μου καθώς συνεχίζουν να εξετάζουν τις τραγικές απώλειες.

Δεσμεύομαι να συνεργαστώ με την κοινότητα του Χιούστον για να θεραπεύσω και να στηρίξω τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Ευχαριστούμε την αστυνομία, την πυροσβεστική και το NRG Park για την άμεση ανταπόκριση και την υποστήριξή τους. Σας αγαπώ όλους».

Το ιστορικό της τραγωδίας:

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίσθηκαν ποδοπατημένοι από το πλήθος κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον Σάμιουελ Πένια επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από το πάρκο NRG.

Ο Πένια δήλωσε πως, γύρω στις 9 μ.μ., το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για μια συναυλία του ράπερ Travis Scott άρχισε να συνωθείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς.

Άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται αναίσθητοι και η αναταραχή κλιμακώθηκε μέχρι τις 9:38 μ.μ., όταν σημειώθηκε ένα «επεισόδιο με μαζικά θύματα», δήλωσε ο Πένια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετέφερε στα νοσοκομεία 17 ανθρώπους, 11 από τους οποίους μεταφέρθηκαν με καρδιακή ανακοπή.

VERY DISTURBING IMAGES: 8 people confirmed dead & 300+ injured this is insane and very sad!!!! #ASTROWORLDFest#TravisScott#ASTROFESTpic.twitter.com/b82DHryxuZ