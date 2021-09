Ολονύχτιο θρίλερ στη Γερμανία: Αυξάνεται το προβάδισμα Σολτς - Όλα τα σενάρια

Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία καταμέτρησης, οι Πράσινοι εξασφαλίζουν 14,7% (+5,8), το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) 11,5% (-1), η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) 10,4% (-2,2) και η Αριστερά 5% (-4,2).

Αν η τελική εικόνα δεν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, αριθμητικά τουλάχιστον είναι εφικτός ένας «μεγάλος» συνασπισμός SPD-CDU/CSU, ένας συνασπισμός «Τζαμάικα» με CDU/CSU, Πράσινους, FDP, ένας συνασπισμός «φανάρι κυκλοφορίας» με SPD, Πράσινους, FDP, ενώ δεν είναι εφικτός ο συνασπισμός SPD, Πρασίνων, Αριστεράς.

Η Αριστερά βρίσκεται στο 5% (9,2%), δηλαδή στα όρια εισόδου στη βουλή. Όμως, και σε περίπτωση που δεν ξεπεράσει το όριο του 5%, θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα εκπροσωπείται στη βουλή. Μια από τις προϋποθέσεις για την είσοδο ενός κόμματος στη Κοινοβούλιο είναι η απευθείας εκλογή τριών βουλευτών ενός κόμματος. Τουλάχιστον τρεις εκλογικές περιφέρειες στο Βερολίνο θεωρούνται προπύργια της Αριστεράς, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle.

This is what the next German parliament could look like based on the latest #btw21 seat projections: pic.twitter.com/zWWKxehpnP

Σολτς και Λάσετ θέλουν να κυβερνήσουν

Σε πρώτες τους δηλώσεις τόσο ο υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών Όλαφ Σολτς όσο και των χριστιανικών κομμάτων Άρμιν Λάσετ εξέφρασαν την πρόθεση να διεκδικήσουν το αξίωμα του καγκελαρίου και να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού. Τα κόμματα που προσφέρονται για μια κυβερνητική συνεργασία είναι οι Πράσινοι και οι Φιλελεύθεροι. Το χαμηλό ποσοστό του κόμματος της Αριστεράς αποκλείει μια κυβερνητική πλειοψηφία με Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινους.

«Είμαι χαρούμενος που οι πολίτες αυτής της χώρας ψήφισαν με τον τρόπο που ψήφισαν»

Για «μεγάλη επιτυχία» έκανε λόγο το βράδυ ο υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών Όλαφ Σολτς. Το αποτέλεσμα συνιστά για τους Σοσιαλδημοκράτες εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ανέφερε, για να προσθέσει ότι οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και τον Όλαφ Σολτς ως καγκελάριο. Για μια ακόμη φορά τόνισε ότι θα επιδιώξει κυβερνητικό συνασπισμό με τους Πράσινους.

The German election is too close to call with the center-left SPD just slightly ahead of the center-right CDU/CSU, according to preliminary results.

Both parties say they are ready to form the next coalition. pic.twitter.com/k6VquSmDED