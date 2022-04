Οργή στο Βερολίνο από την άρνηση του Κιέβου στον Στάινμαϊερ: «Ήταν τουλάχιστον ενοχλητικό» λέει ο Σολτς

«Το μάθαμε όταν ήμασταν ήδη στην Ουκρανία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ειδικά τώρα είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τον διάλογο. Έχω απογοητευθεί με την απορριψή του διαλόγου. Δεν δικαιολογείται μια τέτοια στάση απέναντι στον πρόεδρό μας», ανέφερε στο Spiegel ο σοσιαλδημοκράτης Μίχαελ Ροτ, πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών της Μπούντεσταγκ από την πόλη Λβιβ του Κιέβου, όπου βρέθηκε μαζί με άλλους δύο προέδρους επιτροπών του γερμανικού κοινοβουλίου για επαφές με Ουκρανούς βουλευτές, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle.

Το ιδιο ενοχλημένος με το περιστατικό εμφανίστηκε και ο επικεφαλής της Κ.Ο. των Σοσιαλδημοκρατών Ρολφ Μύτσενιχ, τονίζοντας ότι μια επίσκεψη του Γερμανού προέδρου, έστω και τώρα, θα υπογράμμιζε την αλληγεγγύη των Γερμανών προς τους Ουκρανούς.

Σολτς: «Eνοχλητική κίνηση, για να το θέσω ευγενικά»

Η κίνηση ήταν ταπεινωτική για τον Στάινμαϊερ, αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ, καθώς ως ομοσπονδιακός πρόεδρος, ο Στάινμαϊερ είναι ο ανώτερος πολιτειακός παράγοντας του γερμανικού κράτους.

Το γεγονός ότι ο Ζελένσκι γνωστοποίησε την απόφασή του λίγες ώρες πριν από το προγραμματισμένο μυστικό ταξίδι του Στάινμάϊερ, μετά από μέρες προετοιμασίας μεταξύ Βερολίνου και Κιέβου και ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι διέρρευσαν το «μπλόκο» στη γερμανική ταμπλόιντ Bild, βάθυνε τη διπλωματική προσβολή για τη Γερμανία.

Μάλιστα, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης, είπε ότι βρήκε την απόφαση του Ζελένσκι να μην καλωσορίσει τον Στάινμάϊερ «ενοχλητική, για να το θέσω ευγενικά», σύμφωνα με την Deutsche Welle.

