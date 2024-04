Ουκρανία: Έξι νεκροί και 10 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο - ΒΙΝΤΕΟ

Μέχρι αυτήν την στιγμή, «υπάρχουν 6 νεκροί και 10 τραυματίες ως αποτέλεσμα του πλήγματος τη νύχτα στην περιοχή Σεβτσενκίφσκι», δήλωσε ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

«Η επίθεση έπληξε κατοικημένες περιοχές --τουλάχιστον 9 πολυώροφα κτίρια, τρεις κοιτώνες, αριθμός διοικητικών κτιρίων, ένα κατάστημα, ένα βενζινάδικο, ένα πρατήριο καυσίμων και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές», διευκρίνισε.

Το πλήγμα σημειώθηκε ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν στο Facebook ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 28 από τα 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 3 από τους 6 πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία.

Το Χάρκοβο, στην βορειοανατολική Ουκρανία, αποτελεί συχνά στόχο των ρωσικών δυνάμεων και οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Την Τετάρτη 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και κτίρια διαμερισμάτων υπέστησαν μεγάλες ζημιές από πλήγμα με drone στην πόλη.

Ο προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γέρμακ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, ότι θεωρεί το Χάρκοβο τον πιθανότερο στόχο οποιασδήποτε νέας επίθεσης εξαπολύσουν οι ρωσικές δυνάμεις τον Μάιο ή τον Ιούνιο.

