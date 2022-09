Ουκρανία: Η πόλη Κρίβι Ριχ απειλείται από πλημμύρες έπειτα από ρωσικό πλήγμα

«Στο σημείο της πρόσκρουσης, παρατηρούμε μια ροή ύδατος 100 κυβικών μέτρων το δευτερόλεπτο, πράγμα που αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο όγκο. Η στάθμη του νερού στον Ινγκουλέτς (τον ποταμό) αλλάζει ώρα με την ώρα», δήλωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης της προεδρικής διοίκησης Κίριλ Τιμοσένκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κέντρο και άλλη μία συνοικία αυτής της πόλης των 600.000 κατοίκων «απειλούνται από πλημμύρες».

Today ????#Russia committed new act of terrorism, destroying a dam on the #Karachunovsky reservoir, #KryvyiRih.

The destruction of the dam caused the waters of the #Ingulets river to overflow its banks, dozens of settlements were left without water supply.#RussiaIsATerroristStatepic.twitter.com/QlIPY32B3i