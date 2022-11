Ουκρανία: Οι υπουργοί Εξωτερικών επτά χωρών της βόρειας Ευρώπης επισκέπτονται το Κίεβο

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της Βόρειας Βαλτικής επισκέπτονται το Κίεβο και συναντώνται με ανώτατους αξιωματούχους της Ουκρανίας. Είναι η πιο μεγάλη ομάδα υπουργών που επισκέπτεται την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Κύριο ζήτημα είναι πώς θα υποστηρίξουμε περαιτέρω την Ουκρανία», αναφέρεται στην ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών της Λετονίας.

We, the Ministers of Foreign Affairs from ????????????????????????????, are in Kyiv today in full solidarity with Ukraine. Despite Russia's bomb rains and barbaric brutality Ukraine will win! ?? Mindaugas Mikulenas @LithuaniaMFApic.twitter.com/e112fwKRd7