Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε σιδηρόδρομο στην πόλη Χάρκιβ - Ένας νεκρός

Δύο συνοικίες της πόλης βρέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω ανάρτησης του στο Telegram, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένας υπάλληλος της, ηλικίας 20 ετών, σκοτώθηκε.

«Αυτή είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση του εχθρού σε μη στρατιωτική σιδηροδρομική υποδομή» ανακοίνωσε η εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia στο Telegram, αλλά δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στην υποδομή.

Διοικητικά κτίρια, κατοικίες πολιτών και ορισμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές εξαιτίας των επιθέσεων, πρόσθεσε ο Σινεχούμποφ.

Η Ρωσία στοχεύει σιδηροδρομικές γραμμές σε μια προσπάθεια να αποτρέψει απεγνωσμένα τις αποστολές αμερικανικών όπλων, δήλωσε μια πηγή της υπηρεσίας πληροφοριών του Κιέβου. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι η Μόσχα θα εντείνει τις επιθέσεις της σε κέντρα επιμελητείας.

Η πόλη Χάρκιβ, που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία, και η γύρω περιοχή έχουν γίνει εδώ και καιρό στόχος των ρωσικών επιθέσεων, οι οποίες όμως έχουν γίνει πιο εντατικές τους τελευταίους μήνες πλήττοντας μη στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Strikes on Kharkiv killed at least one person and wounded nine in the latest deadly attack by #Russia on the city in northeast #Ukraine, the regional governor says.https://t.co/Hp1tglAzbs