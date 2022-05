Ουκρανία: Συναυλία-έκπληξη του Μπόνο στο μετρό του Κιέβου - Βίντεο

«Εσείς στην Ουκρανία δεν αγωνίζεστε μόνο για τη δική σας ελευθερία αλλά και για όλους εμάς που αγαπούμε την ελευθερία» είπε στους θεατές.

Ο Ιρλανδός ροκ σταρ Μπόνο και ο κιθαρίστας του συγκροτήματος U2 The Edge τραγούδησαν για την ελευθερία σε μια 40λεπτη συναυλία που έδωσαν σήμερα σε έναν σταθμό του μετρό στο Κίεβο, προσευχήθηκαν για την ειρήνη και έπλεξαν το εγκώμιο των Ουκρανών για τη μάχη που δίνουν απέναντι στη Ρωσία.

Ο 61χρονος σταρ ερμήνευσε κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος, όπως τα Sunday Bloody Sunday, Desire και With or without you.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στις ταραχές που σημειώνονταν στο παρελθόν στη γενέτειρά του, την Ιρλανδία και στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα απέναντι σε έναν πολύ ισχυρότερο γείτονα. «Προσευχόμαστε να μπορέσετε κι εσείς σύντομα να χαρείτε ένα μέρος αυτής της ειρήνης», πρόσθεσε.

Η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Μπόνο, ο οποίος συχνά ενώνει τη φωνή του για την υπεράσπιση διαφόρων σκοπών, από την καταπολέμηση της φτώχειας μέχρι το AIDS, έγινε ενώ στην ουκρανική πρωτεύουσα ηχούσαν οι σειρήνες και στις ανατολικές περιοχές της χώρας συνεχίζονταν οι μάχες.

«Απόψε, 8 Μαΐου, τα πυρά θα αντηχήσουν στον ουκρανικό ουρανό αλλά επιτέλους θα είστε ελεύθεροι. Μπορούν να πάρουν τη ζωή σας, αλλά ποτέ δεν πάρουν την υπερηφάνεια σας», είπε στο πλήθος.

Κάποια στιγμή, ο Μπόνο κάλεσε έναν Ουκρανό στρατιώτη να τραγουδήσει μαζί του και ζήτησε από όλον τον κόσμο να στηρίξει τη χώρα, τραγουδώντας το Stand by me.

Μεταξύ των περίπου 100 θεατών στον σταθμό Χρεστσάτικ ήταν και αρκετά μέλη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. «Είναι ωραίο το συναίσθημα, αυτό είναι όλο», είπε ένας εθελοντής στρατιώτης.

«Αισθάνομαι παράξενα, σαν να ήμουν παιδί της πρώτης δημοτικού», είπε πριν από τη συναυλία ο 36χρονος καθηγητής πανεπιστημίου Αλέσια Μπεσμερτνά.