Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό σε υπεραγορά στο Χάρκο - BINTEO

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «περισσότερα από 200 άνθρωποι» ενδέχεται να βρίσκονταν μέσα στην υπεραγορά τη στιγμή του πλήγματος. «Προς το παρόν, γνωρίζουμε ότι περισσότερα από 200 άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονταν στην υπεραγορά. Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται ήδη εκεί για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην κατάσβεση της φωτιάς», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και 24 τραυματίες από το ρωσικό πλήγμα, που πραγματοποιήθηκε με δύο κατευθυνόμενες βόμβες.

«Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων αγνοείται. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες», δήλωσε ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ.

#Kharkiv: in the last few days alone, more than a dozen civilians have been killed and hundreds more wounded. #Russia is hitting civilians from border regions knowing that #Ukraine is forbidden to use Western weapons on Russian territory! #LetUkraineStrikeRussiapic.twitter.com/6iZvJLt0nk