Ουκρανία: Χτυπήσαμε ρωσική βάση στην Κριμαία - Μόσχα: Πρόκειται για πυροδότηση εκρηκτικών όχι επίθεση - Βίντεο

"Αρκετά πυρομαχικά που προορίζονταν για την αεροπορία εξερράγησαν μέσα σε αποθήκη που βρίσκεται σε έδαφος του στρατιωτικού αεροδρομίου Σάκι, κοντά στην περιοχή Νοβοφιοντόροφκα", διευκρινίζει η ανακοίνωση του υπουργείου τονίζοντας ότι η αποθήκη δεν αποτέλεσε στόχο πυρών ή βομβαρδισμών.

Οι εκρήξεις

Τρεις αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν σήμερα αρκετές ισχυρές εκρήξεις και είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση μιας ρωσικής αεροπορικής βάσης στη Νοβοφεντόριβκα στη δυτική Κριμαία.

Πιο συγκεκριμένα, αρκετές μεγάλες εκρήξεις συγκλόνισαν το απόγευμα στρατιωτική αεροπορική βάση στην Κριμαία που ελέγχεται από τη Ρωσία ενώ μαύρο σηκώθηκε μαύρο σύννεφο που έτρεψε λουόμενους σε φυγή από τις κοντινές παραλίες.

Τουλάχιστον 12 διαφορετικές εκρήξεις αναφέρθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με διάφορες πηγές, στη διάρκεια ενός λεπτού γύρω στις 15:30 τοπική ώρα σήμερα το απόγευμα.

Μια άλλη έκρηξη προκλήθηκε περίπου 30 λεπτά αργότερα, προκαλώντας μεγάλα λοφία πυκνού μαύρου καπνού να φιδωθούν από την κατεύθυνση της βάσης στη Novofedorivka, στη Δυτική Κριμαία.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ, δήλωσε σε ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram ότι είχε μεταβεί στην περιοχή και ότι «διευκρινίζονται οι περιστάσεις».

Ένας σύμβουλος του κυβερνήτη επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει την πιθανή αιτία, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Huge explosion at the military airport in Novofedorivka in Russian-occupied Crimea. About 200km (over 120 miles) from the frontline.pic.twitter.com/8POh6yNhmq