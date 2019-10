Παγκόσμιο-σοκ για τις εκτελέσεις από παρακρατικούς συμμάχους της Τουρκίας - Χτύπησαν κομβόι δημοσιογράφων

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τις φρικαλεότητες παρακρατικών που υποστηρίζονται από την Τουρκία στη Συρία. Πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ISIS έχουν αναλάβει την εκκαθάριση των Κούρδων, παράλληλα με την επίθεση που εξαπέλυσε η Τουρκία. Σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει παγκοσμίως.

Τουλάχιστον εννέα πολίτες «εκτελέσθηκαν» στην Συρία από τις φιλοτουρκικές πολιτοφυλακές που συμμετέχουν στην επίθεση που έχει εξαπολύσει η Αγκυρα κατά των κουρδικών δυνάμεων στην βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται στέλεχος κουρδικού πολιτικού κόμματος και ο οδηγός του, σύμφωνα με το Συριακό Δημοκρατικό Συμβούλιο.

Μισθοφόροι που υποστηρίζονται από την Τουρκία έβγαλαν την Χεβρίν Χαλάφ από τον αυτοκίνητό και την εκτέλεσαν στον δρόμο ανάμεσα στο Καμισλί και το Μανμπέζ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Συριακού Δημοκρατικού Συμβουλίου. Στον οδηγό του επιφυλάχθηκε η ίδια τύχη.

Senior Kurdish politician and women's rights leader killed in northeastern #Syria as fighting between Turkish and Kurdish forces continues

Την Τετάρτη, οι τουρκικές δυνάμεις και φιλοτουρκικές συριακές πολιτοφυλακές εξαπέλυσαν επίθεση στην βορειοανατολική Συρία για να απομακρύνουν από την τουρκοσυριακή μεθόριο τις δυνάμεις των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG).

Τα μέλη των ομάδων αυτών είναι πρώην αντάρτες που πολεμούσαν κατά του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ. Ομως, με την εξέλιξη της σύρραξης και την αποδυνάμωση των ένοπλων ανταρτικών ομάδων, αυτές οι πολιτοφυλακές χρηματοδοτούνται και εκπαιδεύονται πλέον από την Αγκυρα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν δύο βίντεο. Το πρώτο δείχνει δύο άνδρες ντυμένους με πολιτικά γονατισμένους στο έδαφος, την ώρα που ένας μαχητής δίπλα τους ανακοινώνει ότι αιχμαλωτίσθηκαν από αντάρτες της οργάνωσης Ahrar al-Sharkiya.

Horrible videos emerging from NE #Syria today of #Turkey proxies field-executing SDF fighters. You can hear one saying "another pig gone."

Στο δεύτερο βίντεο ένοπλος ανοίγει πυρ εναντίον ενός ανθρώπου ντυμένου με πολιτικά.

Οι εκτελέσεις ανεβάζουν στους 38 τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επίθεσης, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης, 81 κούρδοι μαχητές έχουν σκοτωθεί κατά την διάρκεια των συγκρούσεων των τελευταίων ημερών.

Παραστρατιωτικοί της Αγκυρας ανέλαβαν τις εκκαθαρίσεις των Κούρδων

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις υπό τουρκική ηγεσία έχουν τον έλεγχο του (βασικού) αυτοκινητοδρόμου Μ4, σε βάθος 30-35 χιλιομέτρων στο εσωτερικό της συριακής επικράτειας.

Ηδιείσδυση των παραστρατιωτικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από την Τουρκία γίνεται στο πλαίσιο της επιθετικής πολεμικής επιχείρησης κατά των Κούρδων, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Το ίδιο υπουργείο προχώρησε σε ανάρτηση για τον βασικό αυτοκινητόδρομο στο Twitter, ενώ πρόκειται για την κεντρική οδική αρτηρία που είναι παράλληλη κατά μήκος με τα τουρκικά σύνορα στα βόρεια της Συρίας.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) συγκρούονται με τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και παραστρατιωτικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Άγκυρα στην βασική οδική αρτηρία Μ4 και σε βάθος 30 χιλιομέτρων από την συνοριακή γραμμή Τουρκίας-Συρίας, σύμφωνα με αξιωματούχο των SDF.

Ερντογάν: Επιχειρούμε σε βάθος 30-35 χλμ στη Συρία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η τουρκικές πολεμικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε βάθος 30-35 χιλιομέτρων εντός της συριακής επικράτειας.

Ο ίδιος είπε ότι οι δυνάμεις υπό την ηγεσία της Τουρκίας ελέγχουν την πόλη Ρας αλ Άιν, ενώ έχουν περικυκλώσει την πόλη Τελ Αμπιάντ.

«Σφαγή» αμάχων με 26 νεκρούς στη Συρία

Τουλάχιστον 26 άμαχοι σκοτώθηκαν την Κυριακή στην βόρεια Συρία από τους βομβαρδισμούς και τα πυρά των τουρκικών δυνάμεων και των σύρων συμμάχων τους στην περιοχή, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην περιοχή Ρας αλ-Άιν της τουρκοσυριακής μεθορίου, τουλάχιστον δέκα πολίτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια επιδρομής της τουρκικής αεροπορίας, η οποία έπληξε φάλαγγα αμάχων και δημοσιογράφων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Χτύπησαν και κομβόι με δημοσιογράφους

Σοκ προκαλεί και η είδηση ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν αυτοκινητοπομπή αμάχων και δημοσιογράφων στην περιοχή Ρας αλ-Άιν της τουρκοσυριακής μεθορίου. Τουλάχιστον δέκα πολίτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιδρομής της τουρκικής αεροπορίας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Horrifying video from a civilian convoy hit near Ras al-Ain N. Syria.

Βρισκόμασταν στην φάλαγγα κούρδων αμάχων που στόχευσαν οι τουρκικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους στο Ρας αλ-Άιν. Η ομάδα μας είναι καλά, αλλά συνάδελφοί μας είναι νεκροί», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η Στεφανί Περές, δημοσιογράφος της France Tιlιvisions χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για έναν νεκρό δημοσιογράφο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητά του.

Turkish jets struck a convoy heading from Cizire to Serekaniye. Initial reports say that the airstrike left many people dead or wounded. Journalists from France and Brazil are also reported to be in the targeted convoy.

Ενας δημοσιογράφος που έκανε εκείνη τη στιγμή live μετάδοση, κατέγραψε και την στιγμή που βόμβα χτυπά το σημείο, σκορπίζοντας παντού αίματα και πτώματα.