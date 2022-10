Παλαιστίνιος δολοφονήθηκε στη Δυτική Όχθη λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού του

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Άχμεντ Άμπου Μουρχίγιεχ, 25 ετών, βρέθηκε αποκεφαλισμένος στη Χεβρώνα, στη νότια Δυτική Όχθη. Συγγενείς του ανέφεραν ότι δολοφονήθηκε ενώ πήγαινε να επισκεφθεί την οικογένειά του, χωρίς να δώσουν περισσότερες διευκρινίσεις για τις συνθήκες του θανάτου του.

A 25-year-old Palestinian man, Ahmed Abu Maria, who fled to Israel and was granted asylum two years ago due to his sexual identity, was reportedly abducted and taken back to the West Bank city of Hebron, where he was beheaded yesterday.

