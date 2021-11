Παράγκ Αγκραβάλ: Ποιός είναι ο νεαρός διάδοχος του Ντόρσεϊ στο Twitter

Ο 37χρονος Αγκραβάλ είναι ο νεότερος CEO που είχε ποτέ το Twitter και το βιογραφικό του είναι άκρως εντυπωσιακό. Έχει πτυχίο στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών από το Ινδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Βομβάη και συνεχίζοντας τις σπουδές του ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην επιστήμη των υπολογιστών, στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ο 37χρονος έχει επίσης εργαστεί ως ερευνητής για τις Microsoft, Yahoo και ΑΤ&Τ, ενώ εντάχθηκε από νωρίς στο δυναμικό του Twitter.

Λέγεται ότι το Twitter κρατά μυστική την ακριβή ημερομηνία γέννησής του για «λόγους ασφάλειας».

