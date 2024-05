Παραιτήθηκε ο Γεωργιανός πρέσβης στη Γαλλία λόγω του νομοσχεδίου περί «ξένων πρακτόρων»

«Οι τρέχουσες εντάσεις και το κλίμα που δημιουργεί το σχέδιο νόμου στις σχέσεις μας με τους ξένους φίλους και εταίρους μας καθιστούν την αποστολή μου... εξαιρετικά δύσκολη», τόνισε ο πρέσβης, Γκότσα Τζαβαχισβίλι, με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ενώ δεν γνώριζε προσωπικά κανέναν Γεωργιανό αξιωματούχο ή διπλωμάτη που είναι «ανοιχτά φιλορώσος», πιστεύει ότι το σχέδιο νόμου «μπορεί να είναι ένα είδος τακτικής για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου».

«Δεν βλέπω πλέον τον ρόλο και τις ικανότητές μου να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση: την κίνηση προς την Ευρώπη», είπε.

Διαδηλώσεις σε δρόμους πραγματοποιούνται από τα μέσα Απριλίου αφού το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ανακοίνωσε σχέδια να επαναφέρει το νομοσχέδιο περί «ξένων πρακτόρων», το οποίο είχε εγκαταλείψει πέρυσι μετά από μαζικές συγκεντρώσεις.

Η κυβέρνηση λέει ότι ο νόμος είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ξένη χρηματοδότηση των ΜΚΟ είναι διαφανής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι η ψήφισή του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια της Γεωργίας να ενταχθεί στο μπλοκ.

