Παραλήρημα Ερντογάν για τη Eurovision: «Να γιατί δεν πάμε... δεν βρίσκεις πια ούτε ένα φυσιολογικό άτομο εκεί»

Ήταν μια προφανής αναφορά στον Ελβετό τραγουδιστή «Nemo», ο οποίος κέρδισε τον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision νωρίτερα αυτόν τον μήνα με το «The Code», σχολιάζει το Asssociated Press.

«Σε τέτοιες εκδηλώσεις, έχει γίνει αδύνατο να συναντήσεις ένα φυσιολογικό άτομο» υποστήριξε ο Ερντογάν. «Καταλαβαίνουμε πως πήραμε τη σωστή απόφαση κρατώντας την Τουρκία εκτός αυτού του επαίσχυντου διαγωνισμού τα τελευταία 12 χρόνια» πρόσθεσε.

People were asking why Turkey doesn’t attend Eurovision anymore. Here is your response

Erdogan: “The strange characters presented as role models to young people at Eurovision are the Trojan horses of social corruption.

