Παραμένει στην εξουσία ο Μπόρις Τζόνσον - Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής

Αυτό φάνηκε και από τα πρώτα μηνύματα στα social media, όπως αυτό του Ρόρι Στιούαρτ, Βρετανού ακαδημαϊκού, διπλωμάτη, συγγραφέα και πρώην πολιτικού, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτό το αποτέλεσμα προανήγγειλε το τέλος του Μπόρις Τζόνσον.

Remove the “payroll” vote - and look at the free vote from backbenchers. Almost 75% of all Tory MPs not dependent on his patronage voted against him. This is the end for Boris Johnson. The only question is how long the agony is prolonged. @RestIsPolitics