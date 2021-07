Πέθανε ο πρώην υπουργός Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η ιστορία μπορεί να τον θυμάται για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του για έξι δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας, αλλά για εκείνους που τον γνώριζαν καλύτερα και των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα, θα θυμόμαστε την ακλόνητη αγάπη του για τη σύζυγό του Τζόις, την οικογένεια και τους φίλους του και την ακεραιότητα που έφερε σε μια ζωή αφιερωμένη στη χώρα», σημειώνει σχετική ανακοίνωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF