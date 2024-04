Πλημμύρες στο Ντουμπάι: Το αεροδρόμιο θα είναι πλήρως λειτουργικό εντός 24 ωρών

Οι αρχές του αεροδρόμιου, που αποτελεί σημαντικό ταξιδιωτικό κόμβο, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που ανέκυψε με τις ανεκτέλεστες πτήσεις μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Τρίτη.

«Μόλις αποκατασταθούν οι λειτουργίες, θα αξιολογήσουμε τις ζημιές και θα είμαστε σε θέση να δώσουμε έναν αριθμό για το μέγεθος των απωλειών», δήλωσε ο Αλ Τζόκερ στον τηλεοπτικό σταθμό Al Arabiya.

Θυμίζουμε ότι την Τρίτη 16/4, σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας. Επιπλέον, μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι πλημμύρισαν, αναγκάζοντας τους οδηγούς ακόμη και να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους.

Μάλιστα, αμέτρητα βίντεο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Δείτε μερικά από αυτά:

Major floods due to extreme rainfall in Dubai, UAE ???? (16.04.2024)

Dubai's streets turned into rivers after heavy rains and flash floods. pic.twitter.com/Isktb7JXia

But why Tinubu go do this to Dubai ?????? pic.twitter.com/UcM39kGU5F