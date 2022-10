Ποδόσφαιρο-Μουντιάλ 2030: Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την ένταξη της Ουκρανίας στην κοινή υποψηφιότητα Ισπανίας και Πορτογαλίας

Αυτή η υποψηφιότητα «είναι κάτι περισσότερο από ένα σύμβολο πίστης στην κοινή μας νίκη», έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας: «Η Ουκρανία θα αντέξει, θα επικρατήσει και θα ανοικοδομηθεί μέσω της αλληλεγγύης των εταίρων της».

The joint bid of Spain, Portugal & Ukraine to host the 2030 FIFA World Cup is more than a symbol of faith in our joint victory. Ukraine will endure, prevail & be rebuilt thanks to the solidarity of its partners. Grateful for the support to ???? & ???? @sanchezcastejon@antoniocostapm