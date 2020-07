Ποιον προορίζει ο Τραμπ για πρέσβη των ΗΠΑ στη Γερμανία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Εμφανίζεται συχνά ως καλεσμένος «σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές» για να σχολιάζει «ζητήματα εθνικής ασφαλείας», ενώ τα «γραπτά του για στρατιωτικά ζητήματα είχαν επίδραση στη μεταμόρφωση των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ, του NATO και του Ισραήλ», κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

The White House confirms President Trump is nominating retired Army Col. Douglas Macgregor as the next ambassador to Germany. Macgregor, a Fox News regular, has been hoping to land a State Department job for a while. pic.twitter.com/Pn9uwoG20P