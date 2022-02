Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυτοί είναι οι στόχοι της Ρωσίας – Φίλης και Καλεντερίδης αναλύουν στον Realfm 97,8

“Κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν θα στοχεύσει μόνο στα σημεία που βρίσκονται οι αυτονομιστές, αλλά διευρύνει γεωγραφικά, όπως έκανε και με την αναγνώριση του Λουγκάνσκ και του Ντονέσκ, την περιοχή κατά περίπου 40%, συμπεριλαμβάνοντας και την Μαριούπολη. Η Μαριούπολη είναι σημαντική, για εμάς επειδή υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο, αλλά για την Ουκρανία και την Ρωσία είναι σημαντική για ένα επιπρόσθετο στοιχείο, ότι σε περίπτωση που οι ρωσικές δυνάμεις θέσουν υπό τον έλεγχό τους και την Μαριούπολη, αποκόπτεται η Ουκρανία από την πρόσβαση στη θάλασσα, την Αζοφική” πρόσθεσε.

An apartment complex in Is devastated by bombardment, south of Kharkiv. Untold number of casualties. pic.twitter.com/jdx4CQdGeK