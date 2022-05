Πόλεμος στην Ουκρανία: Η αστυνομία της Λισιτσάνσκ έθαψε δεκάδες νεκρούς σε ομαδικό τάφο - ΒΙΝΤΕΟ

Στον ομαδικό τάφο βρίσκονται θύματα των βομβαρδισμών του ρωσικού πυροβολικού και άνθρωποι που πέθαναν από φυσικά αίτια, σύμφωνα με τον κ. Χαϊντάι.

Βίντεο εικονίζει πτώματα σε λευκούς σάκους με ετικέτες που αναγράφουν τα ονόματά τους καθώς ενταφιάζονται.

150 people were buried in a mass grave in Lysychansk

In the Luhansk region, the police have replaced the funeral homes, - says the head of the OBA Serhiy Haidai. pic.twitter.com/PVVyfTxld0