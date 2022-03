Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός δημοσιογράφος των New York Times

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Περιφέρειας του Κιέβου ένας δημοσιογράφος των New York Times σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε.

Ένας ανταποκριτής των New York Times στην Ουκρανία είναι νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία του Κιέβου. Όπως μετέδωσε ο Guardian, ο βραβευμένος 51χρονος καμεραμάν, Μπρεντ Ρενό, έπεσε νεκρός από πυρά Ρώσων στρατιωτών, οι οποίοι άνοιξαν πυρ κατά ενός αυτοκινήτου στο Ιρπίν.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ακόμη ένας δημοσιογράφος που επέβαινε στο αμάξι και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο παρουσιάζεται ο τραυματισμένος δημοσιογράφος να μιλάει για το γεγονός. «Πυροβολήθηκε και έμεινε πίσω» είπε για τον Μπρέντ Ρενό ο συνάδελφός του.

???? Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58 — annalisa camilli (@annalisacamilli) March 13, 2022

?? A New York Times correspondent was shot dead in Irpin. Another journalist was wounded. The occupiers cynically kill even international media journalists who are trying to show the truth about the atrocities of Russian troops in Ukraine. pic.twitter.com/IaEpL9loT6 — Sophia Zherebchuk (@HubUkrainian) March 13, 2022

Ein 51-jähriger US-Journalist ist heute in Irpin, einem Vorort von Kyiv, getötet worden. Sein Kollege, mit dem er unterwegs war, konnte verletzt gerettet werden. Das Video, das wir unter der Brücke aufgenommen haben, zeigt die Evakuierung des verletzten Kollegen. pic.twitter.com/TemuQaUL50 — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 13, 2022