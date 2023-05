Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση σε νοσοκομείο στην πόλη Ντνίπρο - Νεκρός και τραυματίες

"Ρώσοι τρομοκράτες επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την ιδιότητά τους ως μαχητές ενάντια σε κάθε τι ανθρώπινο και έντιμο", σημειώνει ο Ουκρανός πρόεδρος στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

"Επίθεση με ρουκέτα σε κλινική στην πόλη Ντνίπρο. Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και 15 έχουν τραυματιστεί. Τα επακόλουθα του βομβαρδισμού αντιμετωπίζονται και διεξάγεται επιχείρηση διάσωσης των θυμάτων", προσθέτει.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι τα ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 10 πυραύλους και πάνω από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε επιθέσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πρωτεύουσα Κίεβο, την πόλη Ντνίπρο και ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές.

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από 15 μήνες, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει τις πληροφορίες Ουκρανών αξιωματούχων για τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον των περιοχών αυτών. Ωστόσο ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία έπληξε δύο περιοχές στη νότια Ρωσία με ρουκέτα και μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

?? At least one person died and 16 were injured, among them two children, as a result of a strike on a outpatient clinic in #Dnipro. pic.twitter.com/PZNRJ8ZMuU