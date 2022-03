Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέλος η κατάπαυση πυρός, νέες ρωσικές επιθέσεις - Ολες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν μια ευρεία επίθεση στην Ουκρανία και έχουν καταλάβει πολλές πόλεις και χωριά, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό Interfax.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, σε αερομαχία κοντά στο Ζιτόμιρ, μια πόλη που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, καταρρίφθηκαν τέσσερα ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη Su-27.

Το πρακτορείο Tass, πάντα σύμφωνα με το Reuters, μεταδίδει ότι από την αρχή του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει 69 αεροσκάφη στο έδαφος και 21 στον αέρα.

Η απομάκρυνση αμάχων από της στρατηγικής σημασίας πόλη λιμάνι της Μαριούπολης διεκόπη, με τις ουκρανικές αρχές να επικαλούνται παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από ρωσικές δυνάμεις που πολιορκούν την πόλη και προελαύνουν σε άλλα μέρη της χώρας, με σφοδρές μάχες να μαίνονται γύρω από την πρωτεύουσα Κίεβο.

Το Κίεβο υποστήριξε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ανατολικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης, εμπόδιζαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων που συμφωνήθηκαν στον τελευταίο γύρο συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 March 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/WThEBIUoul

